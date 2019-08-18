شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 8 آلاف كرسى لخدمة كبار السن وذوى الإعاقة بالمسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوى، ثمانية آلاف كرسى لخدمة كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة فى موسم الحج هذا العام، ضمن الخدمات الاجتماعية التى تقدمها الوكالة لضيوف الرحمن قاصدى المسجد النبوى فى قسمى الرجال والنساء.

و وفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية، شملت الخدمات المخصصة لفئات المعاقين وكبار السن، ترجمة الخطب والدروس الشرعية بلغة الإشارة للصمّ وذوى الهمم، وتنظيم زيارتهم للروضة الشريفة، وتأمين جميع الاحتياجات اللازمة لهم ليؤدوا العبادات براحة ويسر.