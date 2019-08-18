شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثامين 3 شهداء فلسطينيين استهدفهم الاحتلال الاسرائيلى بشمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع مئات الفلسطينيين في قطاع غزة جثامين ثلاثة شهداء جراء استهدافهم بالطيران والمدفعية الإسرائيلية شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة فجر اليوم.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن ثلاثة شهداء وصلوا مستشفى الأندونيسي شمال القطاع وإصابة خطيرة، وهم : محمد سمير الترامسي 26 عاماً ، محمود عادل الولايده 24 عاماً ، محمد فريد أبو ناموس 27 عاماً.

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وقالت تقارير إعلامية فلسطينية إن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني انتشلت جثامين الشهداء الثلاثة فجراً، إثر استهداف الاحتلال لهم بالطيران والمدفعية.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة الماضية، أن حدثا أمنياً غريباً، وقع شمال قطاع غزة، ويعتقد أنه محاولة تسلل لشبان فلسطينيين للأراضي المحتلة، مضيفة : "تم تصفية 4 فلسطينيين على الأقل، لا توجد خسائر بين القوات على حد زعم الاحتلال".

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء أمس ، غارات بالطيران الحربى المروحى شمال قطاع غزة، بعد مزاعم بإطلاق صواريخ من قطاع غزة وتصدي القبة لصاورخين وسقوط الثالث فى فناء احد المنازل فى سديروت.