شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التعليم بالخرطوم : قرار عودة الدراسة بيد المجلس العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الله نصر مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، أن تعليق الدراسة بكل ولايات السودان إلى أجلٍ غير مُسمّى هو قرار أصدره المجلس العسكري في وقتٍ سابقٍ بسبب التّظاهرات الطلابية التي خرجت بالخرطوم عقب أحداث مدينة الأُبيِّض، ولم تصدره وزارته.

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وقال فى تصريحات نقلتها صحيفة "الصيحة السودانية" إنّه سيظل سارياً باعتباره قراراً سيادياً لن يلغيه إلا المجلس العسكري أو مجلس السيادة بعد تكوينه، مشيرًا إلى أنّ وزارة التربية لم تَصدر أيِّ بيانٍ في الفترة السَّابقة يتحدّث عن استئناف الدراسة يوم الثلاثاء، كما أنّها لَم تَصدر قَرَاراً بتأجيلها لأجلٍ غير مُسمّى كما نشرت بعض وسائل التّواصُل الاجتماعي بسبب الأمطار الأخيرة.

وقال نصر إنّ الأمطار الأخيرة لا علاقة لها بإغلاق المَدارس كما يُروِّج البعض، وأوضح أنّ قرار استئناف الدراسة سيتم من المجلس العسكري أو مجلس السِّيادة حَال تكوينه.