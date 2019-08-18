شكرا لقرائتكم خبر عن القبس: الكويت بصدد تطبيق نظام "الكوتة" لتحديد نسب استقدام العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة القبس الكويتية أن الكويت بصدد تطبيق نظام الكوتة على العمالة الوافدة إليها، وأكدت مصادر للصحيفة أن اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية بصدد استصدار قرار وزاري لتنفيذ إحدى توصيات اللجنة المتعلقة بعلاج خلل التركيبة السكانية، والمتمثلة في تطبيق نظام «الكوتة» والذي يحدد نسب استقدام العمالة الوافدة.

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وأوضحت المصادر للقبس، أن توجه اللجنة العليا لمعالجة خلل التركيبة السكانية من خلال تطبيق نظام «الكوتة»، يأتي بعد تزايد الطلب في سوق العمل على بعض الجنسيات دون غيرها، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد تلك الجنسيات بنسب كبيرة مقارنة بباقي الجنسيات، مشيرة إلى أن هذا النظام بعد تطبيقه سيساهم في تنظيم سوق العمل والمحافظة على التركيبة السكانية .

ووفقا للصحيفة، لن تكون هناك استثناءات لاستقدام عمالة من جنسيات دون غيرها، وسيكون الاستقدام وفقا لنظام «الكوتة» مشددة أن عقوبات صارمة ستطبق على من يخالف القرارات الوزارية الصادرة لمعالجة خلل التركيبة السكانية.