شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة الطالبة الفلسطينية آية نعامنة المفقودة بصحارى إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت عائلة الطالبة الجامعية الفلسطينية المفقودة آية نعامنة، أنه تم اليوم الأحد، العثور على جثتها فى صحارى إثيوبيا، بعد اختفائها فى ظروف غامضة هناك أثناء مشاركتها برحلة طلابية.

و نقلا عن موقع "روسيا اليوم"، وكشف أقارب نعامنة، الذين توجهوا إلى إثيوبيا، أنه تم العثور على الجثة قرب المكان الذى شوهدت فيه آخر مرة.



آية نعامنة

وسادت حالة من الحزن والأسى فى قرية عرابة، التى تتحدر منها الفتاة فى أعقاب انتشار الخبر، وتوافد عدد من الأهالى على منزل أسرتها لمواساتها والوقوف إلى جانبها فى مصابها.

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وكانت نعامنة، تدرس فى معهد العلوم التطبيقية "التخنيون" فى حيفا، وكان الاتصال قد انقطع معها أثناء مشاركتها فى بعثة طلابية من معهدها فى جولة بصحراء الدناكل بإثيوبيا.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإنه "جرى العثور على جثة الطالبة نعامنة، التى ضلت طريقها خلال جولة فى صحراء الملح بالدناكل فى إثيوبيا"، ويبدو أن الطالبة سقطت وماتت بالمكان.



الطالبة الفلسطينية آية نعامنة

وشاركت فى أعمال البحث عنها، مروحية وطائرات مسيرة، وطواقم بحث وإنقاذ، وقوات من الشرطة والجيش فى إثيوبيا.

يذكر أن الطالبة نعامنة، فقدت بظروف غامضة فى صحراء الدناكل، حيث درجة الحرارة أعلى من 50.