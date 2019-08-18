شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: الدول العربية ساهمت بشكل فعال فى عودة الاستقرار للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة الرياض السعودية، فى افتتاحيتها الصادرة اليوم الأحد، أن التضامن العربى تجلى فى أبهى صوره وصولا إلى اتفاق المرحلة الانتقالية فى السودان، وأن الدول العربية ساهمت مساهمة فاعلة فى عودة السودان إلى الاستقرار من يقينها التام بأن استقرار دولة عربية يمثل الاستقرار فى باقى الدول العربية ويعزز التضامن.

وقالت الصحيفة - تحت عنوان "تجسيد التضامن" - "حدث تاريخى فى السودان الشقيق بالتوقيع على الوثائق النهائية للفترة الانتقالية أمس، حدث أعاد السودان إلى المسار الطبيعى لدولة عربية كادت أن تنهار وتدخل فى فوضى لم يكن بالإمكان الخروج منها "، مشددة على أن السودان احتاج إلى تضافر جهود مؤسساته العسكرية والمدنية للخروج من عنق الزجاجة التى خرج بالفعل منها باتفاق الأمس الذى كان فيه الحضور العربى والدولى لافتا.

وتطلعت الصحيفة إلى أن يعود السودان إلى مساره الطبيعى دولة عربية فاعلة آمنة مستقرة، وأن ينعم الأشقاء فى السودان بحاضرهم، ويرسموا خطوط مستقبلهم على النحو الذى نتمناه جميعا لهذا البلد الشقيق ولكل الدول العربية.