شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون المسجد النبوى" خصصت ثمانية آلاف كرسى لخدمة كبار السن وذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى 8 آلاف كرسى لخدمة كبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة فى موسم الحج هذا العام، ضمن الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوكالة لضيوف الرحمن قاصدى المسجد النبوى من الرجال والنساء، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشملت الخدمات المخصصة لفئات المعاقين وكبار السن ترجمة الخطب والدروس الشرعية بلغة الإشارة للصم وذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم زيارتهم للروضة الشريفة، وتأمين جميع الاحتياجات اللازمة لهم ليؤدوا العبادات براحة ويسر.

كما خدم شباب مكة المشاركون فى نشاط إرشاد التائه ضمن أنشطة مشروع تعظيم البلد الحرام التى نفذوها بموسم حج هذا العام، بالشراكة مع إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة، أكثر من 85 ألف مستفيد من الحجاج بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدّسة "منى وعرفات" من خلال التوجيه المباشر والدلالة حتى استئجار وسائل النقل للحالات البعيدة إلى أماكن سكنهم.

وأوضح مدير برنامج شباب مكة فى خدمتك سعود الرحيلى؛ أن 120 شابا من سكان مكة تم تدريبهم وتأهيلهم أسهموا فى إرشاد هذه الجموع بكل يسر وسهولة، مثمّناً مساهمة إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة ممثلة بناصر القرشى؛ فى تزويد الشباب بتطبيق إرشاد التائه والخرائط للمنطقة المركزية والمشاعر المقدّسة التي سهّلت عليهم مهامهم في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.