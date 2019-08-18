شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطلق برنامجا تدريبيا لتنمية كفايات مدربى تعليم وتعلم الكبار للنازحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة التربية والتعليم والبحث العلمى) بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية ومركز اليونسكو الإقليمى لتعليم الكبار (أسفك)، والمنظمة الكشفية العربية، أعمال الدورة التدريبية "تنمية كفايات مدربى تعليم وتعلم الكبار للنازحين واللاجئين فى الأماكن المستقرة بالدول العربية" والتى ستنعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجارى، بمركز اليونسكو الإقليمى (أسفك) بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية بجمهورية مصر العربية.

وأفاد بيان أصدرته الجامعة اليوم بأنه سيشارك فى هذه الدورة وفود من القادة الكشفيين المتطوعين من أماكن اللجوء والنزوح فى الوطن العربى للحصول على البرنامج التدريبى الذى سيمكنهم من تدريب زملائهم الكشفيين فى الأماكن المستهدفة، ليكونوا مؤهلين للقيام بمهمة محو أمية اللاجئين والنازحين والمساهمة فى القضاء على هذه الظاهرة التى تهدد التقدم والنمو فى الوطن العربى.

وأضاف البيان أن هذه الدورة تأتى انطلاقاً من الدور الرائد لجامعة الدول العربية فى دعم قضايا التعليم خلال فترات الأزمات وبالأخص اللاجئين والنازحين من وإلى الدول العربية، وبناء على القرار الذى أصدره مجلس جامعة الدول العربية فى دورته السادسة والعشرين (شرم الشيخ:29/3/2015) على مستوى القمة والذى تضمن اعتماد العقد العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015-2024) عقداً للقضاء على الأمية فى جميع أنحاء الوطن العربى بجميع أشكالها (الأبجدية، الرقمية، والثقافية).

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وقالت الجامعة العربية إن الدورة تأتى كذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة التنسيق العليا للعقد العربى لمحو الأمية والتى تناولت مشكلة النازحين وما يقع عليهم من أضرار نتيجة عدم استطاعتهم الوصول إلى المدارس فى ظل الحروب والنزاعات المسلحة، وصعوبة الوصول اليهم لتقديم الخدمات التعليمية.

وأشار البيان إلى أنه بناء على هذه الإشكالية التى تعد أحد المنابع الرئيسية التى تزيد من أعداد الأميين فى الوطن العربي، اقترحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) مشروعا للتعاون مع (المنظمة الكشفية العربية بحكم تواجدها الدائم فى أماكن النزوح فى الدول العربية ومركز اليونسكو الإقليمى لتعليم الكبار(أسفك) بسرس الليان والهيئة العامة لتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية)، بحيث يتم استدعاء بعض القادة الكشفيين من أماكن النزوح وتدريبهم على محو الأمية ومنحهم شهادات اجتياز دورات متخصصة فى محو الأمية بالتعاون مع مركز اليونسكو الإقليمى لتعليم الكبار (أسفك) والهيئة العامة لتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية، ليكونوا مؤهلين لتعليم وتدريب زملائهم من القادة الكشفيين فى أماكن النزوح ليقوموا بدورهم بتولى مسئولية محو أمية اللاجئين والنازحين العرب فى أماكن النزوح ومعسكرات اللجوء فى الوطن العربي.

وبناء على ما تقدم فقد وقعت جامعة الدول العربية؛ ممثلة بالسفيرة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية مذكرة تفاهم بتاريخ 19/5/2019، مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بجمهورية مصر العربية ومركز اليونسكو الإقليمى لتعليم الكبار (أسفك)، والمنظمة الكشفية العربية، تهدف إلى توفير إطار تستطيع من خلاله أطراف مذكرة التفاهم القيام بأنشطة مشتركة من أجل محو أمية اللاجئين والنازحين العرب وتمكينهم من الحصول على الحد الأدنى الضرورى من التعليم ليكونوا أفراد متحررين من الأمية قادرين على العيش والمشاركة البناءة فى مجتمعات المعرفة، مع مراعاة وضعهم القانوني، ودعم وضعهم النفسى والاجتماعي، نظراً للدور الحاسم الذى يلعبه التعليم فى مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع فى بلادهم و تخفيف معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.