شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تخصص 1.437 مليار درهم لإنشاء أول محطة كهرومائية فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد هيئة «كهرباء دبي» للبدء فى إنشاء أول محطة كهرومائية بالمنطقة لتوليد الكهرباء بتكلفة بـ 1.437 مليار درهم، بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا بدولة الإمارات، وفقا لـ"البيان" الإماراتية.

وعبر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عن فخره بهذا الإنجاز.

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وقال في تغريدة له ، عبر حسابه الشخصى فى «تويتر»: «فخورون بإنجاز هيئة كهرباء ومياه دبي في ترسية عقد إنشاء أول مشروع من نوعه في منطقة الخليج العربي والمتمثل بالمحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وبقيمة إجمالية 1,437 مليار درهم".

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة الرامية إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050".

وأضاف: «في إطار الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال عام 2016 سيسهم المشروع الحيوي الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة، إضافة إلى تطوير منطقة «حتا» وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما سيسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة الرامية إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050".