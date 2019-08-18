شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربى يدين الهجوم الإرهابى على حقل الشيبة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الجبان الذى استهدف حقل الشيبة البترولى بالمملكة العربية السعودية بطائرة بدون طيار (درون) الذى قامت به ميليشيا الحوثى الإرهابية أمس السبت. وأكد أن هذا العمل الإرهابى الجبان باستهداف المنشآت الحيوية فى السعودية يستهدف إمدادات الطاقة فى العالم، الأمر الذى يشكل تهديداً للاقتصاد العالمي. Advertisements وقال رئيس البرلمان العربى إن تعمد ميليشيا الحوثى الإمعان فى الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية فى السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، يؤكد أنها جماعة إرهابية تنتهك بشكل صارخ القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، مجدداً طلبه من مجلس الأمن الدولى بتصنيفها كجماعة إرهابية. وأكد على ضرورة اضطلاع مجلس المجتمع الدولى بمسؤولياته فى التصدى بحزم لممارسات هذه الجماعة الإرهابية وداعميها ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التى تهدد الأمن والسلم والاستقرار فى المنطقة والعالم، مجددا تضامن البرلمان العربى التام مع السعودية ووقوفه معها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

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