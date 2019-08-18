شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول يمنى: تعيين سفير لميليشيات الحوثى بإيران مخالفة لقرارات مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر وزيرالإعلام اليمنى معمر الإريانى اليوم الأحد، خطوة ميليشيات الحوثى الانقلابية فى تعيين ممثل لها لدى طهران "تجاوزاً للقوانين والأعراف الدولية"..مشدداً على أنها تخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

وقال الإريانى - فى تغريدات على حسابه فى موقع التدوينات المصغرة "تويتر" حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - "إن ما سمى بالتبادل الدبلوماسى بين طهران والحوثيين ليس مفاجئاً فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقى الدعم من تحت الطاولة إلى العلن ويؤكد صحة ما أكدناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها".

وشدد على أن الخطوة تخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية..معتبراً أن توقيت إعلانها فى ظل اشتعال المنطقة على خلفية أزمة اختطاف الناقلات النفطية وأمن الملاحة فى مضيق هرمز يؤكد العزلة التى يعيشها نظام طهران ومساعيه لكسرها.

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وأعلن وزير الإعلام اليمنى حق الحكومة اليمنية الشرعية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة إزاء هذا التطور الذى يمثل "انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية"..مطالباً المجتمع الدولى بموقف حازم حيال استمرار التدخلات الإيرانية فى اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار.

وكانت ميليشيات الحوثى الانقلابية قد أعلنت مساء السبت تعيين إبراهيم محمد محمد الديلمى "سفيراً" لها فى إيران.