الارشيف / اخبار الخليج

وزيرة الداخلية اللبنانية تشيد بالعدد القياسى لمستخدمى مطار بيروت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الداخلية اللبنانية تشيد بالعدد القياسى لمستخدمى مطار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن ببلوغ عدد مستخدمى مطار بيروت رقما قياسيا بأكثر من 22 ألف مسافر فى يوم واحد أمس الجمعة، وشكرت المسافرين لتحملهم تعب السفر.

وغردت الحسن على "تويتر" بالقول "وصل عدد المغادرين من المطار أعلى رقم بتاريخ لبنان هو أكثر من 22 ألف مسافر. أنا بتفهم معاناة المسافرين وبدي أشكرن لانن عم يتحملوا معنا تعب العجقة. وبأكد إنو عم نعمل كل شي لنخلص من هل الوضع ورح نقوم قريبا جدا بتطبيق كامل للتحسينات".

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الداخلية اللبنانية تشيد بالعدد القياسى لمستخدمى مطار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا