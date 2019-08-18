شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الداخلية اللبنانية تشيد بالعدد القياسى لمستخدمى مطار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن ببلوغ عدد مستخدمى مطار بيروت رقما قياسيا بأكثر من 22 ألف مسافر فى يوم واحد أمس الجمعة، وشكرت المسافرين لتحملهم تعب السفر.

وغردت الحسن على "تويتر" بالقول "وصل عدد المغادرين من المطار أعلى رقم بتاريخ لبنان هو أكثر من 22 ألف مسافر. أنا بتفهم معاناة المسافرين وبدي أشكرن لانن عم يتحملوا معنا تعب العجقة. وبأكد إنو عم نعمل كل شي لنخلص من هل الوضع ورح نقوم قريبا جدا بتطبيق كامل للتحسينات".