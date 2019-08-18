الارشيف / اخبار الخليج

شباب مكة يواصلون نشاط إرشاد التائه فى المدينة المقدسة لخدمة الحجاج

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب مكة يواصلون نشاط إرشاد التائه فى المدينة المقدسة لخدمة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

خدم شباب مكة المشاركون فى نشاط إرشاد التائه ضمن أنشطة مشروع تعظيم البلد الحرام التى نفذوها بموسم حج هذا العام، بالشراكة مع إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة، أكثر من ٨٥ ألف مستفيد من الحجاج بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدّسة "منى وعرفات" من خلال التوجيه المباشر والدلالة حتى استئجار وسائل النقل للحالات البعيدة إلى أماكن سكنهم.

 

Advertisements

وأوضح مدير برنامج شباب مكة فى خدمتك سعود الرحيلى؛ أن ١٢٠ شابا من سكان مكة تم تدريبهم وتأهيلهم أسهموا فى إرشاد هذه الجموع بكل يسر وسهولة، مثمّناً مساهمة إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة ممثلة بناصر القرشى؛ فى تزويد الشباب بتطبيق إرشاد التائه والخرائط للمنطقة المركزية والمشاعر المقدّسة التي سهّلت عليهم مهامهم في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شباب مكة يواصلون نشاط إرشاد التائه فى المدينة المقدسة لخدمة الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا