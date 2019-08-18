شكرا لقرائتكم خبر عن شباب مكة يواصلون نشاط إرشاد التائه فى المدينة المقدسة لخدمة الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خدم شباب مكة المشاركون فى نشاط إرشاد التائه ضمن أنشطة مشروع تعظيم البلد الحرام التى نفذوها بموسم حج هذا العام، بالشراكة مع إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة، أكثر من ٨٥ ألف مستفيد من الحجاج بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدّسة "منى وعرفات" من خلال التوجيه المباشر والدلالة حتى استئجار وسائل النقل للحالات البعيدة إلى أماكن سكنهم.

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وأوضح مدير برنامج شباب مكة فى خدمتك سعود الرحيلى؛ أن ١٢٠ شابا من سكان مكة تم تدريبهم وتأهيلهم أسهموا فى إرشاد هذه الجموع بكل يسر وسهولة، مثمّناً مساهمة إدارة خدمات الحجاج والمعتمرين بوزارة الحج والعمرة ممثلة بناصر القرشى؛ فى تزويد الشباب بتطبيق إرشاد التائه والخرائط للمنطقة المركزية والمشاعر المقدّسة التي سهّلت عليهم مهامهم في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.