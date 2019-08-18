مقتل 3 من "ي ب ك" الإرهابية بانفجار سيارة مفخخة شرقي سوريا

القامشلي/ الخليج 365
قتل 3 من عناصر منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية في انفجار سيارة مفخخة الأحد بالقرب من مركز تدريب عسكري بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.
وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن السيارة انفجرت أمام مركز لتدريب عناصر المنظمة في حي الصناعة بالمدينة.
وأوضحت المصادر أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 من عناصر المنظمة، إلى جانب جرحى لم يتبين عددهم بعد.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة (10تغ).
وسيطرت " ي ب ك" الإرهابية خلال السنوات الماضية على مناطق واسعة من شمال وشرق سوريا بدعم من الولايات المتحدة.
وتشكل مساحة سيطرة المنظمة نحو ثلث مساحة سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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