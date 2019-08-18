قوات_الاحتلال تقتحم محافظة بيت لحم وتعتقل فلسطينيًا

الخليج - واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، محافظة بيت لحم واعتقلت شابًا فلسطينيًا.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم يوسف الشيخ ، من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم بعد دهم منزل والده وتفتيشه .

وأضاف المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وقرية حرملة جنوب شرق المدينة، ولم يبلغ عن اعتقالات.