قوات_الاحتلال تقتحم محافظة بيت لحم وتعتقل فلسطينيًا

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الخليج - واس
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، محافظة بيت لحم واعتقلت شابًا فلسطينيًا.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم يوسف الشيخ ، من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم بعد دهم منزل والده وتفتيشه .
وأضاف المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وقرية حرملة جنوب شرق المدينة، ولم يبلغ عن اعتقالات.
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