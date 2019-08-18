استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص #قوات_الاحتلال شمال قطاع #غزة

الخليج - واس استشهد ، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن تمكن طواقم الإسعاف من انتشال جثامين ثلاثة فلسطينيين من المنطقة القريبة من السياج الفاصل شمال البلدة، وجرى نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي.

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