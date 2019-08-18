وزارة_العمل توجه تنبيهًا مهمًا لأصحاب المنشآت.. حتى لا تتوقف الخدمات الإلكترونية

صحيفة الخليج الالكترونية

نبهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصحاب المنشآت بضرورة التأكد من سريان السجل التجاري أو تجديده حال انتهاء مدته، حتى يمكن صاحب العمل الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة.

جاء ذلك رداً على سؤال تقدم به صاحب منشأة تساءل فيه عن سبب عدم قبول طلبه لنقل عامل وافد بالمنشأة بين فروع الرقم الموحد.

وأكدت وزارة العمل حرصها على التواصل والإجابة عن جميع أسئلة أصحاب المنشآت والمستثمرين لتشجيع الاستثمار المحلي وإزالة كافة المعوقات التي تعترضه.