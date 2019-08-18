- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
نبهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أصحاب المنشآت بضرورة التأكد من سريان السجل التجاري أو تجديده حال انتهاء مدته، حتى يمكن صاحب العمل الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة.
جاء ذلك رداً على سؤال تقدم به صاحب منشأة تساءل فيه عن سبب عدم قبول طلبه لنقل عامل وافد بالمنشأة بين فروع الرقم الموحد.
وأكدت وزارة العمل حرصها على التواصل والإجابة عن جميع أسئلة أصحاب المنشآت والمستثمرين لتشجيع الاستثمار المحلي وإزالة كافة المعوقات التي تعترضه.
كانت هذه تفاصيل خبر #وزارة_العمل توجه تنبيهًا مهمًا لأصحاب المنشآت.. حتى لا تتوقف الخدمات الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.