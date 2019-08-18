صحيفة الخليج الالكترونية تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق لحظة إضرام شخص مجهول النار في سيارة دفع رباعي بيضاء متوقفة في أحد الشوارع، لسبب غير معروف. ويظهر في الفيديو الشخص وهو يقترب من السيارة، ويقف جوارها انتظاراً للوقت المناسب للقيام بفعلته، قبل أن يُضرم النار فيها، بعد أن تأكد من أن الشارع يخلو من المارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. إشعال النار في سيارة مواطن متوقفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.