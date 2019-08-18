لهذا السبب.. #سفارة_المملكة لدى #أنقرة تطلق تحذيرات للسعوديين في #إسطنبول

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صحيفة الخليج الالكترونية
طالبت سفارة المملكة لدى أنقرة المواطنين السعوديين المتواجدين في مدينة إسطنبول، بأخذ الحيطة والحذر، بعد تعرض اثنين من المواطنين لاعتداء مـسلح في منطقة شيشلي.
ونصحت السفارة في بيان لها المواطنين السعوديين المتواجدين في إسطنبول بعدم ارتياد منطقتي (تقسيم وشيشلي) بعد غروب الشمس.
يذكر أن مواطنين تعرضا أثناء تواجدهما في أحد الكافيهات بمنطقة شيشلي لاعتداء مـسلح من قبل مجهولين، نتج منه إصـابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، بحسب ما ذكرت السفارة.
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