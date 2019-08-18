إعلاميي عسير يزورون #رجال_ألمع

الخليج - سلمى القحطاني استضافت قرية رجال التراثية بمحافظة رجال ألمع مساء أمس السبت إعلاميي وإعلاميات منطقة عسير بالتنسيق مع هيئة السياحة والتراث الوطني وبإشراف الأستاذ يحيى مفرح والأستاذ فيصل بدوي والإستاذة غلا شرارة

بدأت الجولة من الشعبين في محافظة رجال ألمع حيث توجه الوفد الإعلامي عبر حافلات القرية المخصصة لنقل الوفود إلى مقر الضيافة داخل القرية، بعد ذلك توجه الوفد إلى مسرح القرية لمشاهدة العروض الضوئية والعروض الشعبية.

وتجول الوفد الإعلامي داخل القرية وصولا للمتحف الأثري حيث تم الشرح من قبل مرشدي القرية التراثية حيث تعرف من خلالها الوفد على الحرف اليدوية القديمة والمعروضات التراثية داخل الأركان المخصصة.

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