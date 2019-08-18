الجيش الإسرائيلي يطلق النار على حدود غزة ومسعفون يقولون أن 3 فلسطينيين قتلوا

ذكر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن قواته أطلقت النار على مسلحين فلسطينيين لدى محاولتهم عبور حدود غزة، وقال مسعفون فلسطينيون إن ثلاثة منهم قتلوا.
وقال الجيش في بيان "منذ فترة قصيرة، رصدت قوات الدفاع الإسرائيلي عددا من المشتبه بهم مسلحين قرب السياج الأمني في شمال قطاع غزة. أطلقت طائرة هليكوبتر تابعة للجيش ودبابة النار صوبهم".
وأفاد مسعفون فلسطينيون بأنهم انتشلوا ثلاث جثث من الموقع وقال مسؤولون في مستشفى بغزة إن رجلا رابعا أصيب.
وقع الحادث خلال الليل بعد فترة وجيزة من إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة على إسرائيل قال الجيش والشرطة الإسرائيليين إن أحدها سقط في بلدة بالقرب من الحدود.
ولم يرد تعليق من الفصائل المسلحة الرئيسية في غزة. ولم يصب أي إسرائيلي في الواقعة.
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