اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في تركيا المواطنين السعوديين المتواجدين في إسطنبول إلى أخذ الحيطة والحذر بعد تعرض مواطنين لحادثة اعتداء مسلح وسرقة. ونشرت السفارة على حسابها على تويتر تحذيرا جاء فيه: نظرا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما في إحدى الكافيهات بمنطقة "شيشلي" في اسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، نتجت عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة امتعتهما الشخصية. لذلك تود السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة اسطنبول أخذ الحيطة والحذر، كما تنصح بعدم إرتياد منطقتي (تقسيم- شيشلي) بعد غروب الشمس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة السعودية تحذر رعاياها في إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.