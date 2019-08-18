مسؤول إيراني يهدد باستخدام المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة

دبي - بواسطة محمد فارس هدد رئيس اللجنة النووية بالبرلمان الإيراني بأن إيران مستعدة لاستخدام المزيد من أجهزة الطرد المركزي الحديثة في المرحلة الثالثة لتقليص التزاماتها بالصفقة النووية.

وقال محمد إبراهيم رضائي لوكالة «مهر» للأنباء، السبت: «في المرحلة الثالثة من خفض الالتزامات النووية، سيكون لدينا العديد من الخيارات، بما في ذلك اعتماد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة».

وأضاف رضائي: «بينما لا نزال نستخدم أجهزة الطرد المركزي القديمة IR1، فإن الأجهزة الأكثر تطوراً، أي الطرد المركزي IR6 وIR8 جاهزة للتنفيذ»، مبينًا أن «آلات الطرد المركزي الجديدة المصنعة محليًا لديها القدرة على زيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم 26 إلى 48 مرة أكثر من الأجهزة الحالية IR-1».

وتابع بحسب مداد نيوز أن «الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي فشلت حتى الآن في الوفاء بالتزاماتها. لقد أعربوا عن دعمهم القوي للصفقة، لكنهم فشلوا في تقديم حوافز اقتصادية ذات مغزى كما هو مطلوب بموجب الاتفاقية النووية».

وقال رئيس اللجنة النووية بالبرلمان الإيراني إنه «يجب على الدول الغربية أن تدرك أن إيران أبطأت تطوراتها النووية وأوقفت بعض أجهزة الطرد المركزي لديها للوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة، في حين أن مثل هذه الإجراءات قابلة للعكس وستستأنفها البلاد خطوة بخطوة».

وتراجعت طهران عن التزاماتها النووية مرتين وفقًا للمادتين 26 و36 من اتفاق 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

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