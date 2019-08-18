هنأت وزارة الخارجية الأمريكية شعب السودان بالتوقيع، السبت، على الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تشعر بالارتياح حيال هذه الخطوة الأولى نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان، كما إن الإدارة الأمريكية تشيد بالوسطاء من الاتحاد الأفريقي وحكومة إثيوبيا على جهودهم للتوسط في هذا الاتفاق التاريخي، مشيرة إلى أن دونالد بوث، المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان، شرف بأن شهد التوقيع وسيواصل دعم مسار عملية تنفيذ الاتفاقيات.
وأوضحت المتحدثة أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي اتخذا بذلك خطوة مهمة نحو الأمام، مشيرة إلى أن واشنطن تتطلع إلى أداء اليمين الدستورية للمجلس السيادي في 19 أغسطس الجاري، وتعيين رئيس للوزراء يوم 20 من ذات الشهر، لافتة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم شعب السودان في مسعاه لحكومة تحمي حقوق جميع السودانيين وتقود المسيرة نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تهنئ السودان بالتوقيع على الإعلان الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.