دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الأردن يدين الهجوم الإرهابي على حقل الشيبة ويعلن تضامنه مع المملكة

أدانت الحكومة الأردنية، السبت، الهجوم الإرهابي الآثم الذي تعرض له حقل الشيبة البترولي في المملكة، باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة.

وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير، سفيان القضاة، هذا العمل الإرهابي المدان، تصعيدًا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويزيد من التوتر في المنطقة.

وأكد السفير القضاة، في بيان صحفي، تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

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وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، السبت، تعرّض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي جنوب شرق المملكة لهجوم إرهابي، موضحة أن الهجوم تم عن طريق طائرات مسيرة من دون طيار (درون) مفخخة، ونجم عن ذلك حريق تمت السيطرة عليه، بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة، ودون أي إصابات بشرية.

من جانبه؛ أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، أن الاعتداء على حقل الشيبة البترولي خلف أضرارًا محدودة، وإنتاج المملكة وصادراتها من البترول لم تتأثر من العمل الإرهابي.

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