دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Motorola One Action ينطلق رسمياً بتصميم ثقب الشاشة وسعر 260 يورو ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت علامة موتورولا التجارية عن هاتفها الجديد One Action الذي يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع أبعاد 21: 9 وسعر 260 يورو.

ينطلق هاتف One Action بميزة رئيسية مع كاميرة Action في الجهة الخلفية، تأتي بزواية عرض واسعة 117 درجة، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، بينما يأتي المستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بتقنية دمج كل 4 بيكسل في نقطة واحدة لتحسين جودة ووضوح الصور في الإضاءة المنخفضة، كما تأتي الكاميرة بميزة التثبيت الإلكتروني.

أيضاً تتميز تقنية الكاميرة في الهاتف بتسجيل الفيديو أفقياً وهو ما يدعم المستخدم بشكل أفضل بشكل خاص مع تثبيت الهاتف في وحدة حمل الهاتف التي تأتي بتصميم عمودي غالباً، إلا أن هذه الكاميرة ستدعم فقط تسجيل الفيديو حيث لا تدعم الصور الثابتة.

ويأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية لدعم تصوير الصور الثابتة بدقة 12 ميجا بيكسل، كما يدعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، أيضاً يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، كما يأتي في الجهة الخلفية مستشعر للبصمة في شعار موتورولا.

ويتميز هاتف Motorola One Action بشاشة IPS LCD بحجم 6.3 إنش وأبعاد 21:9، كما تدعم دقة عرض 1080 بيكسل، وتضم الشاشة الكاميرة الأمامية في ثقب يأتي بمستشعر 12 ميجا بيكسل في الجزء الأيسر من الشاشة.

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موتورولا تقدم هاتف One Action بتصميم يدعم معايير IPX2 فقط لمقاومة الماء والغبار، إلا أن محتوى الصندوق سيشمل غطاء لحماية لهاتف، كما يأتي الهاتف في برنامج Android One مع نظام Android 9.0 Pie.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Exynos 9609 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD، كما يمكن لفتحة SIM أن تدعم اثنان من الشرائح.

هاتف One Action يأتي بقدرة بطارية 3500 mAh تدعم الشحن عبر منفذ USB C، كما يأتي الهاتف بشاحن 10W، ويضم منفذ 3.5م للسماعات في الجزء العلوي مع مكبر صوتي يدعم تقنية Dolby.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف One Action الآن في الأسواق الأوروبية والبرازيل والمكسيك بسعر 260 يورو، على أن يطلق في أسواق أخرى لاحقاً، كما ينطلق الهاتف بإختيارين فقط في الألوان هما الأبيض والأزرق.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Motorola One Action ينطلق رسمياً بتصميم ثقب الشاشة وسعر 260 يورو ظهر على التقنية بلا حدود.