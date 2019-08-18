شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة ضوئية فى السماء تسبب هلع لدى الجزائريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مستخدموا شبكات التواصل الاجتماعى فى الجزائر، فيديوهات توثّق لسقوط "كتلة ضوئية"، شوهدت فى عدة ولايات بشرق البلاد، يُرجّح أنها نيزك.
و بحسب "موقع الحرة"، أشار مدونون ومغردون إلى أن النيزك سقط ليلة الجمعة إلى السبت بولايات ميلة وقسنطينة والبويرة شرق الجزائر، دون إحداث أى خسائر تذكر، لكنه خلّف هلعا لدى المواطنين الذين شاهدوا مروره فوق مناطق سكنية.
بينما دعت صفحات متخصصة فى علوم الفضاء، السلطات إلى توضيح طبيعة الجسم المضيء الذى شوهد ليلا من طرف مواطنين وتداول مدونون ومغردون مقاطع فيديو له.
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