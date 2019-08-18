اخبار الخليج

جرحى فى انفجار سيارة مفخخة بمدينة القامشلى السورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى فى انفجار سيارة مفخخة بمدينة القامشلى السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عدد من الأشخاص بجروح اليوم الأحد، جراء انفجار سيارة مفخخة فى حى الأربوية بمدينة القامشلى شمال شرق سوريا.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن سيارة مفخخة كانت أمام المدرسة الثانوية الصناعية فى حى الأربوية بمدينة القامشلى انفجرت، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية فى المكان.

وكان عدد من المواطنين قد لقوا مصرعهم بينهم 3 أطفال فى 7 أغسطس الجارى، جراء تفجير إرهابى بسيارة مفخخة كانت بجانب مركز الاتصالات فى بلدة القحطانية، نحو 30 كم إلى الشرق من مدينة القامشلى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جرحى فى انفجار سيارة مفخخة بمدينة القامشلى السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا