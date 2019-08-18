شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى فى انفجار سيارة مفخخة بمدينة القامشلى السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عدد من الأشخاص بجروح اليوم الأحد، جراء انفجار سيارة مفخخة فى حى الأربوية بمدينة القامشلى شمال شرق سوريا.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية /سانا/ أن سيارة مفخخة كانت أمام المدرسة الثانوية الصناعية فى حى الأربوية بمدينة القامشلى انفجرت، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية فى المكان.

وكان عدد من المواطنين قد لقوا مصرعهم بينهم 3 أطفال فى 7 أغسطس الجارى، جراء تفجير إرهابى بسيارة مفخخة كانت بجانب مركز الاتصالات فى بلدة القحطانية، نحو 30 كم إلى الشرق من مدينة القامشلى.