شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخر برصاص الاحتلال شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد، استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الطبية الفلسطينية أن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال جثامين ثلاثة مواطنين من المنطقة القريبة من السياج الفاصل شمال البلدة، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأندونيسى.

وقال مصدر طبى إن سيارات الإسعاف انتشلت جثامين ثلاثة شهداء هم محمود عادل الولايدة (24 عاما) ومحمد فريد أبو ناموس (27 عاما) ومحمد سمير الترامسى (26 عاما)، مع مصاب رابع وصفت جروحه بالبالغة الخطورة ونقلتهم إلى المستشفى الأندونيسى ببيت لاهيا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى قد قصفت 5 مقاومين فلسطينيين شمال بيت لاهيا برشاشات المروحيات وقذائف المدفعية، ليلة السبت مدعية أنها أحبطت محاولة "تسلل".

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وبحسب موقع "مفزاك لايف" العبرى، حدد مرصد للجيش الإسرائيلى 5 أشخاص اقتربوا من السياج، مشيرا إلى أن أحدهم على الأقل مسلحا.

كما تعرض مرصد للمقاومة شمال قطاع غزة، إلى قصف إسرائيلى، دون وقوع إصابات، فيما قال ناطق باسم جيش الاحتلال إن طائرات مروحية أطلقت النار صوب مجموعة من الشبان الفلسطينيين شمال قطاع غزة دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات مروحية ودبابات قصفت هدفا شمال قطاع غزة، مشيرين إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة بكثافة فى أجواء السياج الأمنى شمال قطاع غزة.