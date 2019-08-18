شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود بمكة يحبط محاولتين لتهريب أكثر من نصف طن من الحشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، خلال الفترة الماضية، من إحباط محاولتين لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر على قاربين فى عرض البحر.

وأوضح المتحدث الرسمى لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القرينى، أنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم فى رصد الشبكات الإجرامية التى تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة، فقد تم رصد قاربين أثناء دخولها للبحر الإقليمى للمملكة قادمين من المياه اليمنية.

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وأشار إلى أن القارب الأول خطط للوصول عبر مسؤوليات قطاع جدة، مما حتم التعامل معه بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية اليمنية، وهم يحاولون تهريب حمولة تقدر بحوالى 300 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر.

وبين المقدم القرينى أن القارب الثانى تم رصده بعد يومين من العملية الأولى حيث تم إحباط محاولة التهريب التى تقدر بأكثر من 200 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر والقبض على مهربيها، وهم 4 أشخاص من الجنسية اليمنية كانوا قد استهدفوا حدود مسؤوليات قطاع القنفذة قادمين من المياه اليمنية، وفى حينه تمت المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية مع الجهات الأمنية الأخرى.