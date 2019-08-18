شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبى تضبط 3 عصابات آسيوية متخصصة فى النصب عن طريق الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت شرطة أبوظبى، بالتعاون مع شرطتى الشارقة وعجمان، ثلاث عصابات مكونة من 25 شخصاً آسيوياً، يستخدمون الاحتيال الهاتفى، وسيلة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية.

و بحسب موقع "الإمارات اليوم"، أكد نائب مدير قطاع الأمن الجنائى فى شرطة أبوظبى، العميد مسلم محمد العامرى، أن الأجهزة الشرطية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع والاستيلاء على أموال الناس بالاحتيال.

وحذّر مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية فى شرطة أبوظبى، العميد عمران أحمد المزروعى، من الكشف عن الحسابات البنكية وأرقام البطاقات الائتمانية، مشدداً على عدم التجاوب مع الاتصالات الخادعة، وعدم إفشاء معلومات الحسابات البنكية والبيانات الشخصية أو مشاركتها مع أى شخص.

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وقال، إن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، مضيفاً أنه ورد أخيراً بلاغات عدة من ضحايا، تفيد بتعرضهم لعمليات احتيال هاتفى من خلال إيهامهم بأن حساباتهم البنكية مجمدة، أو بأن بطاقاتهم المصرفية محظورة، وعليهم تحديث بياناتهم، شارحاً أن أفراد العصابة يطلبون معلومات عن الحسابات والبطاقات الائتمانية، ويستغلونها فى سحب أرصدتهم وسرقتهم.

وأكد القبض على العصابات الثلاث، كل على حدة، بالتعاون مع شرطتى الشارقة وعجمان، مشيراً إلى القبض على أفراد العصابتين الأولى والثانية، وعدد أفرادهما 14 شخصاً، فى إمارة الشارقة. أمّا العصابة الثالثة، وهى مكونة من 11 شخصاً، فضبط أفرادها فى إمارة عجمان.

وأشار إلى ضبط عدد من الهواتف المتحركة، وشرائح الاتصال، بحوزة العصابات الثلاث، كانت تستخدمها للإيقاع بالضحايا عن طريق الغش والتدليس، مضيفاً أن أفراد العصابات استخدموا المساكن التى كانوا يقطنونها أوكاراً لممارسة أنشطتهم الإجرامية.