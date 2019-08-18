شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى يستضيف وزير الخارجية الأمريكى وزوجته بمزرعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى مزرعته بضواحى واشنطن. ونشر الحريري صورا فى حسابه الرسمي عبر "إنستجرام" وهو يستقبل بومبيو فى مزرعته بالولايات المتحدة. ودعا الحريري وزوجته لارا، بومبيو وزوجته إلى مأدبة غداء، حضرها نجلا الحريرى حسام وعبد العزيز وابنته لولوة، والوزير السابق غطاس خورى وابنته جينى، ورفيق البزرى.

الحريرى يستقبل بومبيو

بومبيو خلال زيارة مزرعة الحريرى

جانب من الزيارة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريرى يستضيف وزير الخارجية الأمريكى وزوجته بمزرعته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.