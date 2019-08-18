انتشال جثامين 3 شبان قتلهم الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365-

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنها انتشلت جثامين 3 شبان، صباح الأحد، قتلهم الجيش الإسرائيلي مساء السبت، قرب السياج الفاصل، شمالي قطاع غزة.



وذكرت الوزارة في بيان، وصل وكالة الخليج 365، إنها انتشلت جثامين، "محمود الولايدة (24 عامًا)، ومحمد أبو ناموس (27عامًا)، ومحمد الترامسي (26 عامًا)"، دون مزيد من التفاصيل.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن ليلة السبت، أنه "رصد فلسطينيين مسلحين قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأطلق عليهم النار".

وقال الجيش في بيان اطلعت الخليج 365 عليه:" رصدت قوات جيش الدفاع قبل قليل عدد من المشتبه فيهم وهم مسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأطلقت مروحية حربية ودبابة باتجاههم النار".

ولم يتطرق الجيش إلى تفاصيل أخرى عن الحدث.

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