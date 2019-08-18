أبرز مباريات #الأحد “18 أغسطس”

الخليج - حسن القبيسي تقام مجموعة من المباريات في الدوريات الأوروبية أبرزها يجمع تشيلسي مع ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي. وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد 18 أغسطس : الدوري الإنجليزي 16:00 شيفيلد × كريستال بالاس 18:30 تشيلسي × ليستر سيتي الدوري الإسباني 18:00 ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي 20:00 إسبانيول × إشبيلية 22:00 ريال بيتيس × بلد الوليد 23:00 أتلتيكو مدريد × خيتافي الدوري الألماني 16:30 آينتراخت × هوفنهايم 19:00 يونيون برلين × لايبزيغ الدوري الفرنسي 16:00 سانت إيتيان × بريست 18:00 ريمس × ستراسبورغ 22:00 رين × باريس سان جيرمان

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