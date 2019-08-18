غوارديولا يبين سبب المشكلة مع أغويرو

قلل المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، من أهمية النقاش الحاد الذي دار بينه وبين مهاجم الفريق الأرجنتيني سرجيو أغويرو لحظة استبدال اللاعب خلال مباراة توتنهام هوتسبير في ثاني جولات “البريميير ليغ”.

وأوضح غوارديولا في تصريحات عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد وانتهى بالتعادل 2-2، أن اللاعب ظن أن تغييره كان بسبب غضب المدرب منه، مؤكداً أن الأرجنتيني هو من “نوعية الأشخاص” الذين “يعشقهم”.

وأشار: “أغويرو اعتقد أنني كنت غاضباً منه بسبب الهدف الذي استقبلناه، من ركلة ركنية، المشاعر والانفعالات هي جزء من كرة القدم، تحدثنا سوياً فيما بعد، هو من نوعية الأشخاص الذين أعشقهم”.

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وقرر غوارديولا الدفع بالبرازيلي غابرييل جيسوس بدلاً من أغويرو بعد مرور نحو ساعة من بداية اللقاء، إلا أن صاحب القميص رقم ’10’، الذي سجل الهدف الثاني، لم يعجبه القرار وبدا غاضباً لحظة خروجه من الملعب.

على جانب آخر، أثنى الإسباني على المجهود المقدم من لاعبيه رغم التعادل: “كل ما نحاول فعله هو اللعب بالطريقة التي قدمناها اليوم، واجهنا أحد أفضل الفرق، وما قدمناه أمامه كان رائعاً، هذا ما شعرت به، لاسيما مع ما قدمناه: الضغط وغلق المساحات والسيطرة على الهجمات المرتدة، وخلق الفرص”.

ونبه غوارديولا أن الفريق سيواجه مستقبلاً نفس طريقة اللعب أمام فرق أخرى: “سنمر بمثل هذه المواقف على مدار الموسم، هذه هي كرة القدم، لعبنا بطريقة مذهلة، قدمنا أحد أفضل المباريات منذ قدومي”.