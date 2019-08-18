شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة سعودية تشيد بالأمن السعودى بعد تعرضها لاعتداء بجازان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت السيدة السعودية ضعيفة محمد صالح العمرى، تفاصيل تعرضها للاعتداء من مجموعة من الشباب، مشيرة إلى أنه كان حادثا عرضيا.
وأضافت، فى تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم السبت، أن المسؤولين ورجال الأمن تدخلوا فى الوقت المناسب لوقف الاعتداء، وأن توجيهات أمير منطقة جازان بمعاقبة المعتدين أسعدها، مشيرة إلى أن "السكوتر"، الذى تعمل على تأجيره هو مصدر رزقها الوحيد مع زوجها وأبنائها.
وأثار مقطع فيديو منتشر على شبكة الإنترنت، غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يوثق اعتداء مجموعة من الشبان على امرأة.
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