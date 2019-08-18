شكرا لقرائتكم خبر عن عراك حاد فى مطار الملكة علياء بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول ناشطون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لعراك حام بين عدد من الشبان فى الساحات الخارجية لمطار الملكة علياء الدولى، اندلع جراء خلاف على أمر واه. وقال مصدر أمنى إن العراك وقع أمام مبنى المغادرين فى المطار بسبب خلاف على مكان اصطفاف إحدى المركبات. وأضاف المصدر أنه تم ضبط المتورطين وفتح تحقيق فى الحادث.

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