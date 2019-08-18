رسميا.. العسكري السوداني وقوى التغيير يوقعان على الوثيقة الدستورية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى "الحرية والتغيير" بالعاصمة السودانية الخرطوم، بصفة نهائية، اليوم السبت، على الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي بحضور رؤساء دول ووفود رسمية عربية ودولية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل.

ويحمل حفل التوقيع اسم "فرح السودان"، ووقعت الأطراف السودانية في 4 أغسطس بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري بعد الإجماع عليه.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.

ويحتفل السودان، اليوم، ببدء تنفيذ الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقادة قوى "الحرية والتغيير" بهدف الانتقال إلى الحكم المدني، وسيعلن غدا تشكيل مجلس الحكم الانتقالي الجديد "المجلس السيادي"، الذي يشكل المدنيون غالبية أعضائه، وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.