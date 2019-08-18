شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. حالة من عدم الاستقرار ورياح مثيرة للأتربة فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس دول الخليج العربى، اليوم الأحد، حالة من عدم الاستقرار، حيث تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بالسعودية، فيما تشهد باقى الدول طقس مشمس وحار.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم،الأحد، أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، كذلك منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن الطقس المتوقع فى مملكة البحرين، اليوم الأحد، سيكون حاراً مع بعض السحب احياناً ورطب نسبياً خلال الليل.

درجة الحرارة: العظمى 42 م، و الصغرى 28 م.

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الإمارات

سجلت درجة الحرارة العظمى فى أبو ظبى اليوم ،الأحد، 35 درجة مئوية.

الكويت

سجلت درجة الحرارة العظمى فى الكويت اليوم ،الأحد، 33 درجة مئوية.