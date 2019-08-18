قرقاش: هجمات الحوثي هى الخطر الأكبر على السلام فى اليمن

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أكد وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن الهجمات الحوثية على حقل الشيبة فى السعودية دليل آخر على ازدراء الميليشيات الحوثية للجهود السياسية للأمم المتحدة. وأكد قرقاش، فى تغريدة على تويتر، أن استمرار الاعتداءات الحوثية يعد الخطر الأكبر على اتفاق السلام فى ستوكهولم. وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى، خالد الفالح، قد صرح أن الاعتداء الإرهابى على إحدى وحدات معمل الغاز الطبيعى فى حقل الشيبة البترولى قد خلف أضراراً محدودة ولن يؤثر على إنتاج المملكة وصادراتها من البترول.

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