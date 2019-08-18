واشنطن تهنئ شعب السودان بالتوقيع على الإعلان الدستورى والاتفاق السياسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن تهنئتها لشعب السودان بالتوقيع السبت على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن واشنطن تشعر بالارتياح حيال هذه الخطوة الأولى نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية في السودان، كما إن الإدارة الأمريكية تشيد بالوسطاء من الاتحاد الأفريقي وحكومة إثيوبيا على جهودهم للتوسط في هذا الاتفاق التاريخي، مشيرة إلى أن دونالد بوث المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان شرف بأن شهد التوقيع وسيواصل دعم مسار عملية تنفيذ الاتفاقيات .
وأوضحت المتحدثة أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي اتخذا بذلك خطوة مهمة نحو الأمام، مشيرة إلى أن واشنطن تتطلع إلى أداء اليمين الدستورية للمجلس السيادي في 19 أغسطس الجاري وتعيين رئيس للوزراء يوم 20 من ذات الشهر، لافتة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم شعب السودان في مسعاه لحكومة تحمي حقوق جميع السودانيين وتقود المسيرة نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
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