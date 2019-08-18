شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الترفيه" السعودية تطلق بوابة إلكترونية لتلقى طلبات الراغبين بالمشاركة فى "موسم الرياض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أمس السبت، البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات المشاركة في موسم الرياض من قِبًل الشركات والأفراد وهواة التصوير، حيث يمكن لمن يرغب في المشاركة تعبئة النماذج الموجودة في الموقع، وذلك ضمن الاستعدادات التي تجريها الهيئة لإنجاح موسم الرياض "أحد مواسم السعودية".

وتهدف البوابة التي يمكن الدخول إليها عبر الرابط https://riyadhseason.gea.gov.sa إلى منح الفرصة للجميع كلٌ في مجاله للمشاركة في الموسم المميز والذي سينطلق في الـ 15 من أكتوبر المقبل ويمتد حتى الـ 15 من ديسمبر 2019.

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وأوضحت الهيئة أنه يمكن لطالبي إقامة الفعاليات الترفيهية، أو المساهمة في التطوع، أو طلب رعاية الموسم، أو المصورين الهواة، أو المشاركة بالمطاعم، أو المواهب الشابة، أو الراغبين باستئجار مساحات العرض (البوثات)، تعبئة النماذج الموجودة على الرابط، وستصل رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم تؤكد تسجيله، وستكون هناك لجنة مخصصة لتقييم الطلبات وسيتم إشعار المقبولين في مدة أقصاها منتصف شهر سبتمبر المقبل، علماً أنه سيستمر تقديم طلبات المشاركة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.