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بسبب تأخر وجبته زبونا ً يقتل نادلاً بفرنسا

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بسبب تأخر وجبته زبونا يقتل نادلا بفرنسا

الأحد 18 أغسطس 2019

شطيرة

شطيرة

بسبب تأخر وجبته زبونا ً يقتل نادلاً بفرنسا

كتب

الخليج 365

قتل زبون غاضب في أحد المطاعم قرب العاصمة الفرنسية باريس نادلا، بسبب "التأخير" في الحصول على شطيرة طلبها

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وقالت وكالة "فرنس برس"، إن الزبون قتل النادل لأنه اضطر للانتظار بعض الوقت للحصول على الشطيرة التي طلبها

واتصل زملاء الضحية بالشرطة، بعدما أطلق الزبون عليه النار من مسدس في مطعم يقع بضاحية نوازي لو غران، شرق باريس.

وباءت محاولات إنعاش النادل، البالغ من العمر 28 عاما، بالفشل، وتوفي في مكان الحادث.

وفرّ المسلح الذي قال شهود إنه فقد أعصابه "لأن شطيرته لم تجهز بسرعة كافية"، الأمر لم يرق له..

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