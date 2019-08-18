الوسيط الإفريقي يثمّن جهود دول الخليج في دعم الاتفاق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمّن الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، جهود دول الخليج في دعم الاتفاق الذي وقّع أمس في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. وقال ولد لبات في كلمته بمؤتمر صحفي من الخرطوم، إنهم متعجلون لأن يعود السودان إلى قلب إفريقيا، في إشارة إلى عودتها إلى عضوية الاتحاد الإفريقي. وأضاف «نثق بدعم السعودية وغيرها من الدول الخليجية ومتأكدون من أن قلبها ينبض مع قلب السودانيين».

ومن جانبه، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن المملكة بذلت كل جهد لتحقيق تطلعات الشعب السوداني. وأشار في كلمته بالمؤتمر الصحفي، إلى أن السعودية تبارك الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الأطراف السودانية . وأكد الجبير وقوف المملكة الثابت مع كل الأطراف في السودان، مشيراً إلى أن ما قدمته السعودية لجهود الاتحاد الإفريقي يأتي في إطار حرصها على أهمية الحفاظ على استقرار وأمن السودان. ولفت الجبير إلى أن السعودية والسودان حليفان في مواجهة التطرف والإرهاب، موضحاً أن السودان من الدول المؤسسة للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب وضد سياسة إيران العدوانية في اليمن. وقال «لا ننسى وقوف السودان مع السعودية في عاصفة الحزم وتضحياته بدماء أبنائه». وكان الجبير قال في تغريدات على حسابه ب«تويتر» إن الاتفاق هو اللبنة الأولى التي سوف تسهم في بناء دولة متمكنة أمنياً واقتصادياً، وسوف يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

بدوره، قال الوسيط الإثيوبي محمود درير إن المرحلة الانتقالية الحالية التي تشهدها البلاد تحتاج إلى الوحدة الوطنية والحرص على ما تحقق من اتفاق بين الأطراف السودانية. وأكد درير أن ما يشهده السودان مرحلة حاسمة من تاريخه، كما سيشهد تحديات لرفعه من سجل الدول الداعمة للإرهاب.

وقال إبراهيم الأمين، عضو قوى التغيير، إن من مميزات الثورة السودانية أنها سلمية.(وكالات)