سلطان الجابر: موقف الإمارات ثابت في دعم مستقبل السودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك ‎الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة فى مراسم حفل التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير الذى جرى أمس السبت فى الخرطوم بحضور عدد من الرؤساء والوزراء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، بينما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، دعم بلاده للتطورات في السودان، مشدداً على أن أبوظبي ستعمل مع الخرطوم والأصدقاء والحلفاء من أجل استقرار السودان.

‎وأكد الجابر وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع السودان الشقيق في مسعاه نحو تأسيس نظام سياسي قادر على النهوض بالدولة والسير بها نحو مستقبل مزدهر.

‎وشدد على ثبات موقف الإمارات الداعم للسودان وشعبه في كل ما يحقق أمنه واستقراره، معرباً عن تطلع دولة الإمارات إلى أن تشكل هذه الخطوة الإيجابية والمهمة بداية لمرحلة جديدة تضمن مشاركة كافة الأطياف الشعبية الوطنية فيها، وبما ينعكس على رسوخ النطام السياسي واستقراره.

‎وقال الجابر إن الانتقال السلمي للسلطة عبر طريق الحوار الوطني هو الطريق الأنجع والأفضل والضامن الوحيد لتقدم الدول ورفعتها، خاصة وأن تجارب الفوضى أدت إلى نتائج كارثية على العديد من شعوب المنطقة.

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‎وقال إن تاريخ العلاقات السودانية الإماراتية تاريخ طويل ومتجذر، ولطالما كانت الإمارات مع الشعب السوداني الشقيق وستواصل هذه المسيرة الخيرة، استناداً إلى سياستها الثابتة في الوقوف مع الشعوب الشقيقة والصديقة ودعمها في مواجهة التحديات.

وقد حضر مراسم الاحتفال الى جانب الجابر، حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى السودان والسفير عبدالله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور بن محمد قرقاش، دعم بلاده للتطورات في السودان، مشدداً على أن أبوظبي ستعمل مع الخرطوم والأصدقاء والحلفاء من أجل استقرار السودان.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر «تويتر» أمس السبت قبيل التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري في الخرطوم، «الإمارات متشجعة بالتطورات في السودان، وتدعم الانتقال السياسي والدستوري السلمي».

وأضاف قرقاش «هناك الكثير للقيام به للمساعدة بعد عقود من حكم البشير»، متابعاً «سوف نعمل مع السودان والأصدقاء والحلفاء من أجل سودان مزدهر ومستقر».(وام)