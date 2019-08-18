الصراع مع الذات لدى أبطال أوجين أونيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في العقد الثاني من القرن العشرين بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية موجة اهتمام بالأدب المسرحي، كان الأمر أشبه ما يكون بالبعث، فالمحاولات التي سبقت هذه الفترات محاولات بدائية، لا تحظى إلا باهتمام مؤرخي الأدب، ويعتبر «أوجين أونيل» باعث هذه النهضة، ورائدها، وبالرغم من أن مجال المسرح الأمريكي منذ ذلك الحين يتألق بأسماء لامعة من كبار الكتاب المسرحيين لم يستطع أحد من الكتاب الذين عاصروه، والذين جاؤوا بعده، أن يحتل المكانة التي احتلها أونيل بجدارة في المسرح الأمريكي، وفي عام 1920 فاز بجائزة بوليتزر بعد عرض مسرحيته «ما وراء الأفق» ثم خرج من النطاق المسرحي المحلي إلى النطاق العالمي، فقدمت مسرحياته على المسارح الأوروبية، ونال جائزة نوبل سنة 1936.

وقد أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة طبعة جديدة من ترجمة جلال العشري لمسرحية أونيل «القرد كثيف الشعر» بتقديم الدكتور رشاد رشدي، حيث يشبه أونيل معاصريه من كتاب المسرح في اهتمامهم بالمشاكل المعاصرة، وبضيقهم بالواقعية الجامدة، وفي رغبتهم في التعبير عن أفكار مختلفة في قوالب فنية جديدة، لكنه يتميز عنهم بأن المشاكل التي شغلته مشاكل حيوية وأساسية للإنسان في كل مكان، وأن تعبيره عن هذه الأفكار انفرد بالابتكار، كما أنه لم يكف عن الرغبة في التجديد، وفي أن يقول شيئاً جديداً، فكتاباته بأكملها ليست إلا سلسلة من التجارب المسرحية، واختلف أسلوبه من مسرحية إلى أخرى، فاستخدم الأسلوب الواقعي، والتعبيري، والانطباعي، ومزيجاً من هذه الأساليب، كما انتقل من ذلك إلى استخدام الأقنعة والكورس.

اكتشف أونيل خلال أعماله الفنية أن نظرته إلى الإنسان تختلف عن نظرة كتاب الدراما الحديثة إليه، فبينما يؤمن كتّاب الدراما الحديثة بأن الإنسان ليس إلا ضحية لماضيه، أو لبيئته، أو للمجتمع الذي يعيش فيه، وأن هذا الوضع يجعله مسيّراً لا مخيراً، يؤمن أونيل بأن الإنسان حر في الاختيار، وأنه يستطيع أن يتحكم في مصيره، والصراع في مسرح أونيل ليس صراعا بين الإنسان والقدر، ولا بين الإنسان والمجتمع، إنما هو صراع بين الإنسان ونفسه، والموقف التراجيدي بالتالي ينشب داخل النفس البشرية، وقد يتبلور كما حدث في مسرحية «القرد كثيف الشعر» في ظروف خارجية، لكنه يبقى صراعاً نفسياً، ومأساة الإنسان الحديث في رأي أونيل إنما تكمن في تخليه عن حقيقته الفردية.