«قيظ في الفجيرة» يسدل الستار على فعالياته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:”الخليج 365”

أسدل مهرجان قيظ في الفجيرة، الستار على فعالياته التي تجاوزت 70 نشاطاً تعليمياً وثقافياً وترفيهياً استقطبت أكثر من 800 مستفيد من الصغار والكبار، على مدى 6 أسابيع من الإثارة والمتعة والفائدة، وسط مجهودات وأعمال مكثفة من جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية التي نظمت دورته الثالثة تحت شعار: «عام التسامح».

وتضمن حفل الختام الذي أقيم بمقر الجمعية، ورشاً تعليمية تحت عنوان: «تحدي القراءة»، وأخرى توعوية في الصحة والرياضة، إضافة إلى ألعاب سحرية متنوعة للأطفال، ورسم بالخيط وفن الرخام وصناعة العطور وتوزيع الهدايا، إلى جانب فقرات في الفولكلور الشعبي الإماراتي نظمها مجلس الطفل التابع للجمعية، بالشراكة مع فريق سواعد زايد التطوعي، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة «الشرطة المجتمعية»، ومؤسسة مواصلات الإمارات، ومركز الفجيرة للمغامرات ومركز شباب الفجيرة.

أوضح خالد الظنحاني رئيس الجمعية، أن المهرجان تضمن برنامجاً صيفياً متكاملاً للصغار والكبار معاً، ونظمت الجمعية مجموعة من الجلسات الحوارية المفتوحة تناولت موضوعات مجتمعية وثقافية تلامس واقع المجتمع والناس.

وأشار إلى دور الجمعية في صقل مهارات الأطفال والنشء واكتشاف إبداعاتهم ومواهبهم، وزرع قيم الولاء والانتماء للوطن وللقيادة الرشيدة في نفوسهم.

أوضحت موزة حميد اليماحي، مديرة البرامج والأنشطة، مديرة مجلس الطفل في الجمعية، أن فعاليات العام الجاري أتاحت للأطفال فرصة التعلم والفرح في آن واحد، وتمثلت في عوالم المهن والثقافة والمغامرات وألعاب المرح والإثارة، لشغل أوقات فراغ الصغار، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وتنمية مهاراتهم واستثمار مواهبهم وإبداعاتهم في الإجازة الصيفية.

وأوضحت أن الفعاليات شهدت إقبالاً كبيراً فاق التوقعات من الأهالي الذين توافدوا للمشاركة في أنشطته المختلفة.