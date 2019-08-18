شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثوري الإيراني يعزز «بحريته» في خليج عمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزودت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في خليج عمان، بمعدات مختلفة تستخدم في مهمات الرصد والتفقد وزيادة القدرات القتالية وتقديم خدمات الدعم، في وقت تزايدت فيه الشكوك في إمكان إبحار الناقلة الإيرانية التي أمر القضاء في جبل طارق بالإفراج عنها، بعد مساعي أمريكية لاستمرار احتجازها.

وأكد التلفزيون الإيراني أمس السبت، أن المعدات الجديدة التي تزودت بها بحرية الحرس الثوري، تشمل بارجة استخباراتية قتالية قادرة على رصد وتتبع مختلف أنواع السفن، وغواصة من طراز «غدير» لتنفيذ مهمات تفقدية في خليج عمان، وسفينة للقطر وتقديم خدمات الدعم، إضافة إلى مروحية من طراز «إيه بي 212» لزيادة القدرات القتالية.

من جهة أخرى، تطيل مذكرة أصدرتها الولايات المتحدة، أول أمس الجمعة، لمصادرة ناقلة النفط الإيرانية «جريس 1» التي ترسو في جبل طارق منذ احتجازها مطلع يوليو، وتستعد للإبحار بعدما سمحت لها سلطات المنطقة البريطانية بذلك، أمد الأزمة الدبلوماسية بين طهران وواشنطن. وقالت المدعية العامة في واشنطن جيسي ليو، في بيان، إن الناقلة جريس 1 التي تحمل ما يربو على مليوني برميل من النفط، ونحو 995 ألف دولار، ينبغي أن تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الأمريكية.

وحتى ظهر أمس السبت، لم يصدر أي رد فعل عن المملكة المتحدة أو جبل طارق، على المذكرة الامريكية.

واتهم وزير العدل الأمريكي في المذكرة، الناقلة بالضلوع في مخطط «للوصول بطريقة غير قانونية إلى النظام المالي الأمريكي، بهدف دعم شحنات غير شرعية من إيران إلى سوريا يُرسلها الحرس الثوري».

وأفادت وثيقة قضائية حصلت عليها رويترز، بوجود أدلة على أن السفينة كان من المقرر أن تصل إلى سوريا في أوائل يوليو. وذكرت الوثيقة أن «الخرائط والأجهزة الإلكترونية التي تم الحصول عليها من على متن جريس 1، ورسائل لتطبيق «واتس أب» على هواتف أفراد الطاقم المحمولة وحديث أفراد الطاقم، يظهر أن جريس 1 كانت متجهة إلى ميناء بانياس في سوريا في انتهاك للعقوبات الأمريكية».

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ولم يعرف ما إذا كانت واشنطن طلبت من سلطات جبل طارق تنفيذ مذكرة مصادرة السفينة، بينما تقوم إيران بتغيير علمها واسمها وإرسال طاقم جديد لتبحر مجدداً.

واعترضت سلطات جبل طارق السفينة التي تحمل 2,1 مليون برميل من النفط الإيراني، واحتجزتها في الرابع من يوليو للاشتباه بنقل حمولتها إلى سوريا، في خرق للحظر الأوروبي المفروض على هذا البلد، وهو ما نفته إيران مراراً. وأعلنت سلطات المنطقة الصغيرة الواقعة في الطرف الجنوبي من إسبانيا، الخميس، أن المحكمة العليا قررت رفع الحجز عن السفينة بعد الحصول على تعهد خطي من طهران بعدم تسليم حمولتها إلى سوريا.

وقال مصدر مطلع لصحيفة «جبل طارق كرونيكل» إن التحضيرات جارية للسماح للسفينة بالإبحار، لكن «من غير المرجح» أن تتمكن من المغادرة قبل الأحد (اليوم)، مضيفاً أن «ستة بحارة بينهم قبطان سيصلون الأحد» للصعود على متنها.

ومن المتوقع أن تفتح واشنطن جبهة جديدة بسعيها لمصادرة الناقلة الإيرانية.

وكانت الولايات المتحدة طلبت أولاً في اللحظة الأخيرة، تمديد احتجاز السفينة، لكن رئيس المحكمة العليا في جبل طارق أنتوني دادلي، أكد أنه لم يتلق طلباً خطياً بهذا الصدد.

وأوضح رئيس حكومة جبل طارق بعد ذلك أن طلب المساعدة القضائية الأمريكي سيدرس من قبل «سلطة مستقلة».

وأظهرت بيانات «رفينيتيف» أمس السبت، ولفترة وجيزة، تغيراً في وضع الناقلة الإيرانية «جريس 1»، وأشارت البيانات إلى أن وضع الناقلة كان قد تغير إلى «بدء التحرك»، لكنها قالت إنه بحلول الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش أمس السبت، كانت الناقلة لا تزال راسية. (وكالات)