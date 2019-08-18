«كهرباء دبي» ترسي عقد إنشاء المحطة الكهرومائية في حتا بـ 1.4 مليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

في إطار الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 7 نوفمبر من عام 2016 وذلك بإطلاق مشروع حيوي استراتيجي، سيسهم في تنويع مصادر الطاقة إضافة إلى المساهمة في تطوير منطقة «حتا» وتلبية احتياجاتها التنموية، الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، أرست هيئة كهرباء ومياه دبي عقد بناء أول مشروع من نوعه في منطقة الخليج العربي والمتمثل بالمحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وبقيمة إجمالية تعادل 1.437 مليار درهم، على ائتلاف يضم شركات «ستراباج إي جي» و«ستراباج دبي ذ.م.م» و«أندريتز هيدرو» و«أوزكار»، فيما عُينت مجموعة «إي دي إف» الفرنسية استشارية للمشروع، حيث تصل القدرة الإنتاجية للمحطة الكهرومائية إلى 250 ميجاواط، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، ويتوقع تشغيل المشروع في فبراير 2024.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عن فخره بإنجاز الهيئة ترسية عقد المشروع، مشيراً سموه إلى أنه سيسهم في تنويع مصادر الطاقة، إضافة إلى تطوير منطقة «حتا» وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما سيسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة الرامية إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وغرد سموه على تويتر: «فخورون بإنجاز هيئة كهرباء ومياه دبي ترسية عقد بناء أول مشروع من نوعه في منطقة الخليج العربي والمتمثل بالمحطة الكهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وبقيمة إجمالية تعادل 1.437 مليار درهم، وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال عام 2016»

وأضاف سموه: «سيسهم المشروع الحيوي الاستراتيجي في تنويع مصادر الطاقة، إضافة إلى تطوير منطقة (حتا) وتلبية احتياجاتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما سيسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة الرامية إلى توفير 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يأتي مشروع المحطة الكهرومائية بكلفة تعادل 1.437 مليار درهم، ضمن المشاريع والمبادرات والبرامج الاستراتيجية التي ننفذها تحقيقاً لرؤية صاحب السمو نائب رئيس الدولة، حيث تتواءم استراتيجية الهيئة مع مئوية الإمارات 2071 ورؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 بهدف تأمين مستقبل سعيد ومستدام والوصول بالدولة إلى المركز الأول في المجالات كافة».

وأضاف: «نعمل على دعم التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة، حيث اعتمدنا على الطاقة الكهرومائية ضمن سعينا الحثيث لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وزيادة نسبة الطاقة النظيفة في دبي، لتصل إلى 75% بحلول 2050».

وستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا، وخزان آخر علوي سيُنشأ في المنطقة الجبلية.

وستضخ توربينات تعتمد على الطاقة الشمسية النظيفة والرخيصة عند توفرها من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية المياه من السد إلى الخزان العلوي. وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 80% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.