«العميان».. الأمل يهرب في نهاية الطريق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمدو لحبيب

دون أن يرسم ملامح المكان الجغرافية، ودون أن يحدد تاريخية لحظة الحدث، يتجه الكاتب المسرحي البلجيكي موريس مترلينك مباشرة في مسرحيته الشهيرة «العميان»، إلى الغوص في ردات فعل النفس تجاه ذلك الكائن القديم المألوف للبشر، والذي يشبه ذئباً شبحياً يتربص بهم، كلما أسلموا النفس لهواجسها: إنه القلق.

وعبر لوحة الانتظار المفزعة، التي يرسمها ستة رجال وست نساء عميان، وطفل صغير مبصر ولكنه لا يتكلم، والذين تركهم كاهن في وسط جزيرة معزولة، وذهب يبحث عن وسيلة لإنقاذهم وإيصالهم إلى مكان آمن عند البحر قبل شروق الشمس، يقدم مترلينك معالجة كثيفة للذات، ويقدم تساؤلات عديدة عن المفارقات التي تعترضها أحياناً، فتبدو بسيطة في أوقات ما، بحيث يتم تجاهل التفكير فيها، لكنها في لحظات أخرى مشغولة بالترقب والقلق والانتظار، وتبدو كصور مرعبة عملاقة تهدد بابتلاع كل شيء حتى كينونة الشخص نفسها.

يبحث العميان عن ملجأ، لكنهم وفي ظل انتظار دليلهم المبصر الوحيد بينهم، يلجؤون إلى محاولة تحديد المكان والزمان، ومحاولة تحديد الخطر والأمان الموجودين معهم أو قريباً منهم، ولأن البصر معطل عندهم، يلجؤون إلى البصيرة، وإلى خزانة الذاكرة التي تمتلئ بالحكايات والأشياء والأوصاف التي سمعوها في طفولتهم.

الجوع والبرد شعوران لا يحتاجان إلى إبصار، لكنهما يقودان حوارات العميان في المسرحية إلى التفكير الحسي في الشمس وضوئها، وإلى محاولة تحديد ماهيتها التي لم يروها من قبل، ومن ثم محاولة تحديد الوقت، والمكان الذين يوجدون فيه، وهل يبعد كثيراً أم قليلاً عن البحر، ذلك الذي وعدهم الكاهن بأنه سيكون الملجأ المناسب.

يلعب مترلينك في المسرحية لعبته المفضلة في كل فلسفته، وهي إثارة الرمز وتأويلاته، ومحاولة إشغال المتلقي بالأسئلة نفسها التي تشغل بال أبطال المسرحية، إنه يحاول تصدير نفس القلق المعرفي إلى نفس كل مشاهد، عن طريق إثارة أسئلة بسيطة وتلقائية ومنطقية بالنسبة لكل أعمى من قبيل، هل حل الليل؟، أم أن النهار مازال مستمراً بضوئه؟، كم من الوقت مر عليهم وهم ينتظرون؟، هل سيموتون أم أن الموت مازال أمراً مؤجلاً؟.

انتظار شبح الموت، محاولة شحذ الأمل وعدم الاستسلام، الأمل الوحيد المجسد في الطفل الصغير الذي يبصر لكنه لا يتكلم، أشياء تجعل المشاهد يدخل قسرياً في محاولة تصور الحلول، والقلق من أجلها، ومحاولة إخراج العميان من متاهتهم، وهو خلال كل ذلك يتعرف ربما دون أن يشعر على مستويات المشاركة الوجدانية التي تجعل العلاقات الإنسانية تكتسي دفئاً، وتنتج تقارباً وتعاضداً في وجه الانتظار وأشباح النهاية والخطر المتوقع.

تُبرز حوارات المسرحية ذلك ببساطة مدهشة ومن دون أن تغرق المشاهد في تكلف رمزي صعب، إنها تقدم له الرمز لكن بشكل واضح وواقعي إن صحت العبارة، وقد تجلى ذلك في عدة جمل حوارية من قبيل أن يقول أحد العميان لهم متحدثاً عن ذهاب الكاهن: لقد أيقظني من نومي قبل أن يذهب قائلاً: هيا، انهضوا، انهضوا، حان الوقت لأن الشمس عالية في السماء، هل كان ذلك حقيقيًّا؟ لستُ أدرى لأنني لم أرَ الشمسَ أبدًا«، ويردّ عليه آخر قائلاً في تكثيف جاء بشكل سلس للحوار ولموضوعه: «أما عنّي، فقد رأيتُ الشمسَ حينما كنتُ صغيرًا جدًّا»، وتتدخل عجوز عمياء في الحوار قائلة: وأنا أيضًا، منذ سنوات طوال، حين كنتُ طفلةً، ولكنني لم أعد أذكر شكلها»، ثم يتساءل آخر معرباً عن حيرته من رغبة الكاهن في أن يخرج بهم في كل مرة إلى الشمس: لماذا يريد أن نخرج كلَّ مرة تشرقُ فيها الشمس؟.

بعد تلك الرحلة الرمزية مع أسئلة الانتظار تلك، يكتشف المشاهد جنباً إلى جنب مع العميان وبالصدفة، أن الكاهن مات في مكان قريب منهم، ولم يشعروا به إلاّ حين بدؤوا محاولة تحسس المكان وتفاصيله، إنها النهاية، نهاية الأمل، الذي يظل يراود بعضهم مجسداً في الطفل الصغير والذي هو وحده المبصر، لكنه لم يتعلم الكلام بعد.

مفارقات عديدة صاغها مترلينك بعبقرية ومتعة فائقة، جمعت بين المحتوى الدلالي الرمزي المثير للتأمل، وبين الفرجة والسرد الحكائي الذي يشحذ الخيال بعيداً عن آفاق الفضاء المسرحي الثابت. اشتغلت المسرحية على تخييل الفضاء المسرحي، أو توسيعه عبر الخيال والأسئلة العديدة التي أثيرت حول المكان والزمان وغيرهما من مفردات العرض، واستخدمت اللغة الممثلة في الأصوات وتعبيراتها، كجزء مكمل من عملية إغناء الفضاء المسرحي أمام المشاهد.

عرضت المسرحية عدة عروض عالمية ونالت إشادات كثيرة من طرف النقاد، وربما كانت السمة المشتركة بين كل تلك العروض هي محافظتها على الإظلام أو الضبابية اللتين رافقتا جنبات الفضاء المسرحي والذي بدا مناسباً جداً لحالة العمى المطلقة على الخشبة وعند أبطالها. تعد المسرحية بشكل عام، تجسيداً لمقولة مترلينك التي يعبر فيها عن رؤيته المسرحية حين يقول: «إن ما أطلبه في المسرحية هو أن تعالج الهواجس والتوقعات والهواتف، إنني أتطلع إلى مسرحٍ يقوم على الأثر العميق للحظات الصمت البليغة».

ذلك الأثر هو ما جعل النقاد يطلقون على مسرح مترلينك «مسرح الصمت»، حيث يستخدم الصمت والرموز والدلالات بدلاً من الكلام المباشر الصريح، ويتم تمرير المعنى ضمنياً من خلال ذلك.